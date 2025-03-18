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РЕН ТВ: блогерша Лерчек боится выходить из дома из-за электронного браслета

РЕН ТВ: блогерша Лерчек боится выходить из дома из-за электронного браслета

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, боится выходить на улицу из-за электронного браслета. Мосгорсуд оставил блогершу под домашним арестом, отклонив жалобу на меру пресечения, сообщил корреспондент РЕН ТВ.

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