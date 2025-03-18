РЕН ТВ: блогерша Лерчек боится выходить из дома из-за электронного браслета

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, боится выходить на улицу из-за электронного браслета. Мосгорсуд оставил блогершу под домашним арестом, отклонив жалобу на меру пресечения, сообщил корреспондент РЕН ТВ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии