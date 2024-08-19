Sonos выгнала из компании 100 сотрудников после неудачного обновления приложения

Компания Sonos уволила около 100 сотрудников, что составляет 6% от общего числа работников. Эти сокращения затронули такие подразделения, как маркетинг, разработка и инженерия, платформенная инфраструктура и обеспечение качества программного обеспечения.
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