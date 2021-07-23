Daily Storm

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Центробанк отозвал лицензию у попавшей под санкции США организации

Центробанк отозвал лицензию у попавшей под санкции США организации

«Русское финансовое общество» нарушило закон в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов, сообщает регуляторЦентробанк отозвал лицензию на банковские операции у московской небанковской кредитной организации (НКО) «Русское финансовое общество».

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