Центробанк отозвал лицензию у попавшей под санкции США организации

«Русское финансовое общество» нарушило закон в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов, сообщает регуляторЦентробанк отозвал лицензию на банковские операции у московской небанковской кредитной организации (НКО) «Русское финансовое общество».
«Русское финансовое общество» нарушило закон в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов, сообщает регуляторЦентробанк отозвал лицензию на банковские операции у московской небанковской кредитной организации (НКО) «Русское финансовое общество».
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