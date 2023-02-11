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«Роналду подчеркнул, что пришел за трофеями. Ему платят большие деньги, но он это заслуживает. Это один из самых ярких игроков в истории». Хавбек «Аль-Насра» Машарипов о Криштиану

«Роналду подчеркнул, что пришел за трофеями. Ему платят большие деньги, но он это заслуживает. Это один из самых ярких игроков в истории». Хавбек «Аль-Насра» Машарипов о Криштиану

Жалолиддин Машарипов в монологе для Sports.ru рассказал о том, какой Криштиану Роналду в жизни. «Многим интересно, какой Криштиану в жизни: о чем говорит, как тренируется, где живет.

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