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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стивен Эй Смит: «Это самая позорная цитата Джеймса Хардена. Как можно воспринимать его «победителем»?»

На вопрос о наследии защитник «Клипперс» ответил: «Хочу, чтобы меня запомнили победителем и учителем».

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