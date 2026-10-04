Здание казначейства в Колпне выставлено на продажу

Помимо здания площадью 334,9 кв. м, в лот входят земельный участок, автостоянка и движимое имущество, включая дизель-генераторную установку и котлы.
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