"Лейкерс" обыграли "Кингз" в предсезонном матче НБА 127:103

"Лос-Анджелес Лейкерс" победили "Сакраменто Кингз" в предсезонном матче НБА с результатом 127:103. Наиболее результативным игроком стал Ник Клиффорд с 23 очками, а у "Лейкерс" - Лука Дончич с 21.
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