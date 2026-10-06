"Лейкерс" обыграли "Кингз" в предсезонном матче НБА 127:103

"Лос-Анджелес Лейкерс" победили "Сакраменто Кингз" в предсезонном матче НБА с результатом 127:103. Наиболее результативным игроком стал Ник Клиффорд с 23 очками, а у "Лейкерс" - Лука Дончич с 21.