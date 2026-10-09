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За рулем

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Такие зимние шины ставить нельзя! Топ-3 главных признака

Такие зимние шины ставить нельзя! Топ-3 главных признака

Сколько служат современные зимние шины — два сезона, три или пять? Сроки тут не имеют решающего значения – гораздо важнее реальное техническое состояние шины, рассказал «За рулем» эксперт холдинга «Кордиант».

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