Для тамбовских школьников закупили муфельную печь, домры и аккордеоны

В этом году по национальному проекту "Культура" материально-техническую базу обновили шесть детских школ искусств: Кирсанова, Петровского, Жердевского, Сосновского округов, а также Кочетовская детская школа искусств города Мичуринска и Мичуринская детская хореографическая школа.
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