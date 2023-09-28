Для тамбовских школьников закупили муфельную печь, домры и аккордеоны

В этом году по национальному проекту "Культура" материально-техническую базу обновили шесть детских школ искусств: Кирсанова, Петровского, Жердевского, Сосновского округов, а также Кочетовская детская школа искусств города Мичуринска и Мичуринская детская хореографическая школа.