BofA Bets On Copper And Uranium As Higher Rates Put Gold Under Pressure Bank of America metals and mining analyst Lawson Winder shared his latest outlook for the space in a Friday note titled, "We like copper and uranium, while rates should keep a lid on gold prices.
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