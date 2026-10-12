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Zero Hedge

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BofA Bets On Copper And Uranium As Higher Rates Put Gold Under Pressure

BofA Bets On Copper And Uranium As Higher Rates Put Gold Under Pressure

BofA Bets On Copper And Uranium As Higher Rates Put Gold Under Pressure Bank of America metals and mining analyst Lawson Winder shared his latest outlook for the space in a Friday note titled, "We like copper and uranium, while rates should keep a lid on gold prices.

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