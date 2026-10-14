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Бучневич сделал 3 передачи в матче с «Оттавой». У форварда «Сент-Луиса» 1+4 в 6 играх

Форвард « Сент-Луиса » Павел Бучневич сделал 3 голевые передачи в матче НХЛ с «Оттавой» (7:2). Россиянин набрал 5-е (1+4) очко в сезоне, всего он провел 6 игр.

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