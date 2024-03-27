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Харьковские партизаны вышли на охоту

Харьковские партизаны вышли на охоту

В Изюме местные жители навели БПЛА на украинских боевиков.Недавно в город Изюм Харьковской области перебросили значительное количество боевиков, которые сразу организовали террор против местного населения.

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