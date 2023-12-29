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Всё совсем плохо? Дженнифер Лопес улетела на острова без мужа

Всё совсем плохо? Дженнифер Лопес улетела на острова без мужа

Фанаты опасаются, что брак певицы переживает серьезный кризис. Дженнифер Лопес улетела одна на Сент-Барт LEGION-MEDIAДженнифер Лопес, которая в 2021-м возобновила роман с Аффлеком, прервавшийся в начале 2000-х, а летом 2022-го вышла за Бена замуж, удивила и встревожила фанатов своим поведением.

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