Всё совсем плохо? Дженнифер Лопес улетела на острова без мужа

Фанаты опасаются, что брак певицы переживает серьезный кризис. Дженнифер Лопес улетела одна на Сент-Барт LEGION-MEDIAДженнифер Лопес, которая в 2021-м возобновила роман с Аффлеком, прервавшийся в начале 2000-х, а летом 2022-го вышла за Бена замуж, удивила и встревожила фанатов своим поведением.