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«Авангард» интересуется форвардом СКА Михаилом Воробьевым (Metaratings)

Омский клуб может выменять игрока, как сообщает Metaratings.  В мае 26-летний игрок подписал новый контракт со СКА на 2 года.

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