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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Фаршированные помидоры! Сезонный дежурный ужин!

Приготовим сегодня замечательное сезонное блюдо Берем крепкие помидоры (сорт «сливки»замечательно подходит), срезаем черенок и вынимаем мякоть Ставим помидоры «стаканчиками» в подходящую форму Для начинки нарезаем куриное филе мелким кубиком 300 г .

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