Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Наука потреблять. О светлом будущем нашего общества

Наука потреблять. О светлом будущем нашего общества

Наука потреблять. О светлом будущем нашего общества Несекретные данные На днях по Сети без особого интереса широкой публики прошла несколько сомнительная денежная статистика, ссылку на которую публиковать мы не собираемся.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Новая наука потреблять разрушила СССР! Начать теперь надо с науки создавать и охранять! По принципу жить: &quot;Жила бы страна родная и нету других забот!&quot;
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12 час.

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