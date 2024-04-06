Наука потреблять. О светлом будущем нашего общества Несекретные данные На днях по Сети без особого интереса широкой публики прошла несколько сомнительная денежная статистика, ссылку на которую публиковать мы не собираемся.
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