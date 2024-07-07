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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Эоре секса нет: Obsidian об отказе от романтики, глубине компаньонов и лагере в ...

В Эоре секса нет: Obsidian об отказе от романтики, глубине компаньонов и лагере в ...

В Эоре секса нет: Obsidian об отказе от романтики, глубине компаньонов и лагере в AvowedНа днях режиссер экшен-RPG Avowed от Obsidian дала интервью Windows Central, в ходе которого объяснила причину отказа от романтики со спутниками, хотя разработчики и знают, что игроки ее ждали.

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