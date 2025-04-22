Фармкомпания Roche инвестирует $50 млрд в производство в США в течение пяти лет

Средства будут направлены на развитие новых передовых площадок для исследований и разработок, а также на строительство новых и расширение уже существующих производственных мощностей в таких штатах, как Индиана, Пенсильвания, Массачусетс и Калифорния.
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