Мужчина инсценировал разбойное нападение на себя ради хищения 2,5 млн рублей

www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov/Global Look Press Житель Оренбургской области инсценировал разбойное нападения на себя для хищения более 2,5 миллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.
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