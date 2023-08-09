"Это дефицит мозгов, а не воды": Получив отказ от Москвы, в Казахстане призывают пойти на Россию и забрать "свои исконные земли"
Касым-Жомарт Кемелевич Токаев и Владимир Путин. Фото: mk.ru
То чего так желал Казахстан, не произошло.
Комментарии
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Китайцы наверно уже прекратили вкладываться в Шелковый путь через Казахстан, так как ничего не строится а деньги разворовываются, нужен новый проект.
А зачем "Шёлковый путь" через Казахстан с его политикой, непредсказуемой как поведение пьяного ишака, когда есть "Севморпуть" с возможностью перевозить грузы независимо от хотелок казахчушек, стремящихся угодить пиндосам?
Автор не преувеличивает сердитость казахстанцев на Россию за то, что она не хочет поворачивать течение сибирских рек на юг?
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