СССР-Россия

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"Это дефицит мозгов, а не воды": Получив отказ от Москвы, в Казахстане призывают пойти на Россию и забрать "свои исконные земли"

"Это дефицит мозгов, а не воды": Получив отказ от Москвы, в Казахстане призывают пойти на Россию и забрать "свои исконные земли"

Касым-Жомарт Кемелевич Токаев и Владимир Путин. Фото: mk.ru То чего так желал Казахстан, не произошло.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
Китайцы наверно уже прекратили вкладываться в Шелковый путь через Казахстан, так как ничего не строится а деньги разворовываются, нужен новый проект.
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10 час.
Silver Kont
А зачем &quot;Шёлковый путь&quot; через Казахстан с его политикой, непредсказуемой как поведение пьяного ишака, когда есть &quot;Севморпуть&quot; с возможностью перевозить грузы независимо от хотелок казахчушек, стремящихся угодить пиндосам?
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2 час.
Rabiga Rafikova
Автор не преувеличивает сердитость казахстанцев на Россию за то, что она не хочет поворачивать течение сибирских рек на юг?
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1 час.

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