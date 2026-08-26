Владислав Головин обещал рост зарплат учителей без нагрузки

Владислав Головин, лидер федерального списка «Единой России», заявил на форуме в лицее №28 Кирова, что партия работает над увеличением зарплат учителей без роста нагрузки и планирует расширять программу "Земский учитель".
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