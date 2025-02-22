Ученый Алексей Толстиков возглавил карельское отделение Российского географического общества

Состоялись выборы председателя Отделения Русского географического общества в Карелии. По итогам голосования новым руководителем организации избран Алексей Толстиков, кандидат географических наук, старший научный сотрудник Института водных проблем Севера Карельского научного центра РАН.
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