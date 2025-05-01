Частые ошибки при строительстве дома из газобетона статья

﻿﻿Но крайне важно строго соблюдать все нормы и правила строительства любого объекта. Неправильные суждения случаются часто, и есть два основных последствия:Деформации и повреждения конструктивных элементов - основными факторами являются неправильная закладка фундамента, нарушение технологии возведения стен и пренебрежение армирующими лентами.