Частые ошибки при строительстве дома из газобетона статья

Но крайне важно строго соблюдать все нормы и правила строительства любого объекта. Неправильные суждения случаются часто, и есть два основных последствия:Деформации и повреждения конструктивных элементов - основными факторами являются неправильная закладка фундамента, нарушение технологии возведения стен и пренебрежение армирующими лентами.
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