В Красносельском районе началась реконструкция стратегического участка тепломагистрали

Она обеспечит надежное теплоснабжение для 72 тысяч жителей ГУП «ТЭК СПб» осуществляет замену 1244 метров тепломагистрали, которая начинается от 1-й Красносельской котельной и обеспечивает теплом почти 200 зданий.