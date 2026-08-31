Мантуров призвал повысить технологическую независимость автопрома России

Первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании у Михаила Мишустина объявил, что технологическая независимость в автопроме России должна достичь 80-90% к 2030 году.
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