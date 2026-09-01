ВС РФ ударили по объектам логистики Украины и морским судам в Чёрном море

Оперативные действия ВС РФ: результаты ударов по военной инфраструктуре противника в Чёрном море.Российские военные продолжают проведение операций, направленных на дезорганизацию логистической системы противника.
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