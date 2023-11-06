МЧС информирует Общая сводка по пожарам

За период с 23 по 30 октября 2023 года на Бобруйщине не без пожаров и гибели.За неделю подразделениями Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям было совершено 7 выездов на горение мусора и подгорание пищи, 26 - на сработку сигнализации, 19 - на оказание технической помощи организациям и населению.
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