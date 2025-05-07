«Немецкий Сталинград»: гарнизон Бреслау стоял насмерть! На Одере тишина. На фотографии вид с моста Грошельбрюке через р.
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«Немецкий Сталинград»: гарнизон Бреслау стоял насмерть! На Одере тишина. На фотографии вид с моста Грошельбрюке через р.
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