Депутата Южной Кореи на заседании застали за изучением русского языка

Депутат Национального собрания Южной Кореи от правящей демократической партии «Тобуро» Сон Ен Гиль в ходе заседания парламента учил русский язык.
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