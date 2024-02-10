Зеленский не договорился с конгрессменами о поставке Киеву дальнобойных ATACMS

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил поставки Киеву американских дальнобойных ракет ATACMS в рамках встречи с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США, стороны не пришли к кой-либо договоренности.
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