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Самолет с российскими туристами попал в сильный шторм в Турции

Самолет с российскими туристами попал в сильный шторм в Турции

Самолет авиакомпании Turkish Airlines с российскими гражданами на борту, по данным СМИ, попал в сильный шторм и не смог приземлиться в пункте назначения.

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