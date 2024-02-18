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Байден допустил, что под контроль РФ могут перейти другие города

Байден допустил, что под контроль РФ могут перейти другие города

Президент США Джо Байден в воскресенье, 18 февраля, выразил уверенность в успехе его администрации, которая, как ему кажется, сможет получить дополнительное финансирование от Конгресса США на нужды Киева.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Не беспокойся..
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