Байден допустил, что под контроль РФ могут перейти другие города

Президент США Джо Байден в воскресенье, 18 февраля, выразил уверенность в успехе его администрации, которая, как ему кажется, сможет получить дополнительное финансирование от Конгресса США на нужды Киева.
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