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Начались съёмки фильма по книге Прилепина «Санькя»

Начались съёмки фильма по книге Прилепина «Санькя»

Начались съёмки фильма по книге писателя Захара Прилепина «Санькя». Роман вышел в 2006 году. Он рассказывает о жизни Саши Тишины — он вступил в экстремистскую организацию «Союз созидающих», которая устроила восстание.

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