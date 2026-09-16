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Татар-информ

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На Татарстан обрушатся ливни, грозы, град и очень крепкий ветер

На Татарстан обрушатся ливни, грозы, град и очень крепкий ветер

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Сегодня, 16 сентября, в Татарстане сохранится относительно теплая и влажная погода, которая станет еще более неустойчивой.

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