«Интер» и Алексис Санчес расторгли контракт

Алексис Санчес ушел из «Интера». 33-летний чилийский нападающий и клуб из Милана расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
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