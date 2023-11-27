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Фаршированные куриные грудки в овсяной панировке

Люблю простые рецепты, не требующие много времени на приготовление. Этот рецепт как раз такой. Ингредиенты на 1 порцию Филе куриное — 1 шт Сыр — 2 пластинки Ветчина — 1 тонкий ломтик Вяленый помидор — 1 шт Петрушка — 1 веточка Чеснок — 1 пластинка Соль, перец, специи — по вкусу Панировка: крахмал ….

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