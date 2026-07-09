Стразы против гранжа: каким получился «Эль», приквел «Блондинки в законе»

На Amazon Prime вышел сериал о юности Эль Вудс: 16-летняя героиня вместе с чихуахуа Громилой переезжает из солнечного Беверли-Хиллз в дождливый Сиэтл, украшает стразами смайлик Nirvana и получает отповедь от школьной красотки.
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