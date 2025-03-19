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Названы страны, наёмники из которых попали в плен в Курской области

Названы страны, наёмники из которых попали в плен в Курской области

О завершении боевых действий на территории Курской области может быть объявлено уже через несколько дней.

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Комментарии
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АР
Александр Русанов
время дали, не вышли, не сложили оружие - ликвидировать как террористов
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20 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Столбов до куева много. Пусть украшают. Верёвка и мыло за свой счёт.
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19 час.
св
спивак виктор
всех сфоткать и показать местным и всем замазанным по заслугам,кому пожизненное кому попытку к бегству или суицид!
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18 час.
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