О завершении боевых действий на территории Курской области может быть объявлено уже через несколько дней.
Названы страны, наёмники из которых попали в плен в Курской области
Комментарии
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АР
Александр Русанов
время дали, не вышли, не сложили оружие - ликвидировать как террористов
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20 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Столбов до куева много. Пусть украшают. Верёвка и мыло за свой счёт.
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19 час.
св
спивак виктор
всех сфоткать и показать местным и всем замазанным по заслугам,кому пожизненное кому попытку к бегству или суицид!
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18 час.
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