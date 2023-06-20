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В Госдуме выступили за возможность размещать маткапитал на долгосрочных депозитах

В Госдуме выступили за возможность размещать маткапитал на долгосрочных депозитах

Россиянам необходимо разрешить получать доходы от неизрасходованных средств материнского капитала, следует из обращения первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой к вице-премьеру Татьяне Голиковой, пишет газета «Известия».

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