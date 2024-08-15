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Станислав Черчесов: «Алип может вернуться в строй к «Спартаку» или даже к «Химкам»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал о темпах восстановления 24-летнего защитника национальной команды и «Зенита» Нуралы Алипа, который в начале августа получил травму ноги на тренировке питерского клуба.

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