Станислав Черчесов: «Алип может вернуться в строй к «Спартаку» или даже к «Химкам»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал о темпах восстановления 24-летнего защитника национальной команды и «Зенита» Нуралы Алипа, который в начале августа получил травму ноги на тренировке питерского клуба.
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