На Сахалине жительница Московской области предстанет перед судом за мошенничество с турпутевкой

Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 29-летней ранее судимой жительницы Московской области, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.
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