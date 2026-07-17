Axios: проект Грэма по новым санкциям против России поддержал 61 сенатор США

Законопроект умершего американского сенатора Линдси Грэма* с новым пакетом антироссийских санкций поддержал 61 законодатель США — этого может оказаться достаточно для преодоления блокирования рассмотрения инициативы в сенате, пишет портал Axios со ссылкой на источник.
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