Axios: проект Грэма по новым санкциям против России поддержал 61 сенатор США

Законопроект умершего американского сенатора Линдси Грэма* с новым пакетом антироссийских санкций поддержал 61 законодатель США — этого может оказаться достаточно для преодоления блокирования рассмотрения инициативы в сенате, пишет портал Axios со ссылкой на источник.