#Сводка на утро 31 октября 2024 года ▪ В Курской области группировка войск «Север» сообщает о продвижении на юге Суджанского района.
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#Сводка на утро 31 октября 2024 года ▪ В Курской области группировка войск «Север» сообщает о продвижении на юге Суджанского района.
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