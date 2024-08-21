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Тайна астероида, убившего динозавров: новые открытия об источнике древнего катаклизма

Тайна астероида, убившего динозавров: новые открытия об источнике древнего катаклизма

Тайна астероида, убившего динозавров: новые открытия об источнике древнего катаклизма Ольга ВайленкоИсследования кратера Чикшулуб, оставленного многокилометровым астероидом, который стал причиной массового вымирания динозавров 66 миллионов лет назад, продолжают привлекать внимание учёных.

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