Конкурент «Лисяна» – смотрим на Lynk&Co 09 EM-P в деле

Технологии этого автомобиля уже успели претерпеть изменения на протяжении трех итераций. Вначале наработки использовались на Volvo XC90 в гибридной версии, затем их «отточили» на первой генерации модели 09 с индексом EM-P.
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