Эксперимент по маркировке импортного алкоголя предлагают продлить

Законопроект, которым предусматривается продление эксперимента по маркировке федеральными специальными марками ввозимой в РФ алкогольной продукции, помещенной под таможенную процедуру таможенного склада, до 31 мая 2026 года, рассмотрят во втором чтении 12 марта.
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