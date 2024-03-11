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Парламентская газета

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Эксперимент по маркировке импортного алкоголя предлагают продлить

Эксперимент по маркировке импортного алкоголя предлагают продлить

Законопроект, которым предусматривается продление эксперимента по маркировке федеральными специальными марками ввозимой в РФ алкогольной продукции, помещенной под таможенную процедуру таможенного склада, до 31 мая 2026 года, рассмотрят во втором чтении 12 марта.

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