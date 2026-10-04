В АТОР заявили, что кибератаки на туроператоров не являются "целенаправленной акцией"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Кибератаки на туроператоров не являются "целенаправленной акцией", адресованной только предприятиям сферы туризма, однако бизнес в результате них несет колоссальные убытки.
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