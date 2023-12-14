Роберт Шварцман поделился планами на сезон-2024

RedditРоссийско-израильский гонщик Роберт Шварцман в сезоне 2023 года участвовал в серии GT World Challenge Europe с Ferrari, где одержал первую победу, и принял участие в тестах «новичков» чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA WEC, а также отметился тестами в IndyCar и гонках электромобилей Формула Е.