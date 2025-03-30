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Джей Джей Редик: «Без эмоциональной речи Леброна мы бы сегодня не выиграли»

«Сегодня он был невероятным лидером. С первых минут и до конца. Когда мы проигрывали, во время тайм-аута я потребовал от команды играть жестче, и Леброн говорил так эмоционально, как не делал этого с момента возвращения.

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