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Землю накрыла сильнейшая за три месяца магнитная буря — она может длиться сутки

Землю накрыла сильнейшая за три месяца магнитная буря — она может длиться сутки

Интенсивность достигла уровня G3, хотя ранее прогнозировался лишь уровень G2 Землю накрыла сильнейшая за три месяца магнитная буря: геомагнитные возмущения достигли уровня G3 по пятибалльной шкале.

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