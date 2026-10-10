Землю накрыла сильнейшая за три месяца магнитная буря — она может длиться сутки

Интенсивность достигла уровня G3, хотя ранее прогнозировался лишь уровень G2 Землю накрыла сильнейшая за три месяца магнитная буря: геомагнитные возмущения достигли уровня G3 по пятибалльной шкале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым